Vier partijen praten nog steeds over nieuw kabinet

De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn nog steeds met elkaar in gesprek over de vorming van een nieuw kabinet. Op het Hilversumse landgoed Zwaluwenberg praten ze sinds dinsdagochtend 09.30 uur met elkaar, onder leiding van informateur Kim Putters. De laatste schatting is dat ze rond 20.00 uur uit elkaar gaan, maar dat is nog onzeker.

Eerder werd ingeschat dat de partijen rond 19.30 uur naar buiten zouden komen.

Het is onduidelijk of er goede vorderingen worden gemaakt of juist niet. Net zoals maandag, toen de partijen vanaf 15.00 uur tot ongeveer 19.30 uur met elkaar spraken, komt er geen nieuws naar buiten over de gesprekken en de sfeer tussen de vier partijen.