Advocaten Richard de Mos: OM heeft er grote puinhoop van gemaakt

De advocaten van Haagse politicus Richard de Mos zien geen andere mogelijkheid dan opnieuw een vrijspraak voor de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag. Volgens hen beoordeelt het Openbaar Ministerie de zaak volledig verkeerd, “met alle schadelijke gevolgen van dien”. Dat zeiden ze woensdag in het gerechtshof in Den Haag. “Het OM heeft er een hele grote puinhoop van gemaakt.”

Dinsdag is in hoger beroep een voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen De Mos geëist en een werkstraf van 240 uur, een boete van 10.000 euro en een ambtsverbod van vier jaar. Hij wordt onder meer verdacht van corruptie, omkoping en schending van zijn ambtsgeheim.

De rechtbank in Rotterdam had de 47-jarige politicus vorig jaar integraal vrijgesproken, nadat het OM 22 maanden onvoorwaardelijke celstraf had geëist. Ook de medeverdachten – partijgenoot Rachid Guernaoui en vijf Haagse ondernemers – werden vrijgesproken. Alleen één verdachte kreeg een voorwaardelijke straf voor wapenbezit. Het OM ging in beroep tegen de uitspraak.

De zaak tegen de 47-jarige De Mos sleept al jaren. In oktober 2019 was er een inval in onder meer de werkkamers van toen nog wethouders De Mos en Guernaoui. Ze hebben alle beschuldigingen altijd in alle toonaarden ontkend, net als de ondernemers.

De zaak gaat volgende week verder. Het is nog niet duidelijk wanneer het hof uitspraak doet.