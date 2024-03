Door schietpartij omgekomen vrouw in Belize is toch Nederlandse

Een van de omgekomen slachtoffers van de fatale schietpartij in Belmopan, de hoofdstad van Belize in Centraal-Amerika, is een Nederlandse vrouw. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt woensdag het overlijden van een 43-jarige Nederlandse vrouw. Twee andere Nederlanders zijn gewond geraakt en worden in een ziekenhuis verzorgd, laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken weten.

Door de schietpartij zou ook een meisje zijn omgekomen. De woordvoerder zegt daarover dat Buitenlandse Zaken ervan uitgaat dat dit slachtoffer een andere nationaliteit heeft. “Ik begrijp dat er verder geen Nederlandse dodelijke slachtoffers zijn.” Eerdere berichten over de nationaliteit van de slachtoffers spraken elkaar tegen.

De omgekomen Nederlandse vrouw woonde in het buitenland, laat de woordvoerder weten. Om privacy-redenen geeft het ministerie daar niet meer informatie over omdat dat snel naar iemand te herleiden kan zijn. Ook over de vraag of de twee gewonde Nederlanders familie zijn van de omgekomen Nederlandse, kan de zegsman geen uitspraken doen. “We bieden de nabestaanden consulaire bijstand in deze vreselijke tijd”, aldus de woordvoerder verder.