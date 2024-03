Excuses TUI voor Suriname-reis om ‘dappere voorouders’ te volgen

Reisconcern TUI biedt met “het schaamrood op de kaken” excuses aan voor een beschrijving bij een rondreis door Suriname, waarbij Nederlandse vakantiegangers in de schoenen kunnen stappen van “onze dappere voorouders”. De reisaanbieder heeft de tekst aangepast, nadat op sociale media kritiek was geuit.

“Ongetwijfeld heeft de tekstschrijver van die rondreisbeschrijving het niet slecht bedoeld, maar we begrijpen helemaal dat het kwetsend is en gewoon dom van ons dat het niet is opgemerkt”, schrijft TUI bij een van de Instragramposts waarin de tekst aan de kaak wordt gesteld. TUI zegt juist trotst te zijn “op het feit dat we mensen kennis mogen laten maken met het moois van Suriname, met respect voor het land, de mens en de geschiedenis”. En daar past de tekst volgens de reisaanbieder niet bij.

Ook Kick Out Zwarte Piet (KOZP) reageert verontwaardigd en vraagt zicht af om met die ‘dappere’ voorouders “de verkrachtende, gewelddadige, rovende colonizers” worden bedoeld. KOZP merkt verder op dat de reis op een van de screenshots voor 2023 euro wordt aangeboden. De actiegroep wijst erop dat de “koning op 1 juli 2023 ‘excuses’ maakte voor de misdaden tegen de menselijkheid tijdens de slavernij”.

TUI heeft de eerste zin van de tekst geschrapt na de ophef. Die luidde als volgt: “Stap in de schoenen van onze dappere voorouders en volg hun sporen in het groene en avontuurlijke Suriname.” Ook de zinnen: “Aan de Nederlandse invloeden ontkom je niet in Suriname. Onze koloniale voorouders stichtten er honderden plantages die het beeld van het Commewijnedistrict bepaalden”, zijn verwijderd.