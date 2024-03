Gas uit leiding bij Eindhoven wordt afgefakkeld

Het gas dat nog aanwezig is in de leiding bij Eindhoven die dreigt te verzakken, wordt afgefakkeld. Dat meldt de gemeente Eindhoven. Dit houdt in dat er een pijp wordt geplaatst waardoor het gas gecontroleerd kan ontsnappen en ontbranden.

Het affakkelen kan gepaard gaan met een vuurpluim van 1 tot 3 meter hoog. “Dat is normaal”, aldus de gemeente. Wat voor gevolgen dit heeft voor de omgeving is nog niet bekend. Er is een kraan onderweg om de leiding te ondersteunen. De gasleiding werd eerder op de middag al afgesloten.