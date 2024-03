Kamer buigt zich al over aanbesteding nieuwe onderzeeboten

Hoewel er officieel nog geen besluit is genomen, debatteert de Tweede Kamer alvast over gunning van de bouw van vier nieuwe onderzeeboten. Aanleiding was een bericht in De Telegraaf van twee weken geleden waarin werd gemeld dat het Franse Naval de grootste kans maakt om de boten te bouwen.

Voor de SGP was dat reden om het initiatief te nemen. Die partij wil dat de Nederlandse maritieme industrie flink betrokken wordt bij de bouw en vindt dat de Zweeds-Nederlandse combinatie Saab-Damen de opdracht moet krijgen. Naval werkt trouwens samen met de Koninklijke IHC.

“Met een keuze voor de Fransen, doe je je eigen land tekort”, vindt SGP-voorman Chris Stoffer. Veel partijen vinden ook dat de Nederlandse bedrijven een vooraanstaande rol moeten krijgen bij de bouw van de vier onderzeeboten, een project van zeker 4 miljard euro.

Dinsdag lekte uit dat de keuze van Defensie inderdaad op Naval is gevallen. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) wilde het nog niet bevestigen – de ministerraad neemt vrijdag het besluit. Maar hij wilde wel kwijt dat Nederlandse bedrijven “goed betrokken” worden bij het miljardenproject.