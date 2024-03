Kamerleden vrezen dat wet tegen terrorisme burgers kan duperen

Een nieuwe wet die regelt dat gemeenten verschillende instanties bij elkaar mogen roepen als zij vermoeden dat iemand radicaliseert, kan burgers duperen, waarschuwen Kamerleden van verschillende partijen. Jesse Six Dijkstra van NSC vreest bijvoorbeeld dat een persoon die dit stempel onterecht opgedrukt krijgt, hier niet zomaar meer vanaf komt.

Tijdens het debat over de wet doet Six Dijkstra voorstellen om dat te voorkomen. Hij stelt bijvoorbeeld voor om jaarlijks te evalueren of het nog noodzakelijk is om iemand te bespreken en of de gekozen aanpak het risico op radicalisering wegneemt. Ingrid Michon van de VVD vindt dat hier al genoeg voor geregeld en vindt het belangrijk om de instanties erop te vertrouwen dat zij integer zullen handelen.

Het zogeheten ‘casusoverleg’ over iemand die mogelijk radicaliseert, is eigenlijk al jaren staande praktijk. Maar tot nu toe was dit niet wettelijk geregeld. Daarom doet demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz een voorstel dat wettelijk vastlegt dat een burgemeester zo’n overleg bij elkaar mag roepen en aan welke regels dit moet voldoen.