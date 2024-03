Kluun is verteller in The Passion

Schrijver Kluun (Raymond van de Klundert) is dit jaar de verteller van The Passion. Dat heeft omroep KRO-NCRV woensdag gemeld. Met de toevoeging van de verteller is de cast van de muzikale paasvertelling nu compleet.

“Naast dat het een prachtig verhaal is dat ook in deze tijden nog steeds veel te zeggen heeft en herkenbaar is, wil ik dit jaar het paasverhaal ook richten aan de nieuwe generatie”, laat Kluun weten. “Ik wil hen zeggen dat je in jezelf moet geloven én in de medemens. Het paasverhaal gaat daar bij uitstek over, het is een menselijk verhaal over vallen en opstaan. Het houdt mij, het houdt ons, een spiegel voor.”

Eerder werd al bekend dat onder anderen William Spaaij (Jezus), Angela Schijf (Maria) en rapper Keizer (Judas) dit jaar te zien zijn in The Passion. Andere rollen zijn voor Matteo van der Grijn (Petrus), Gaia Aikman (Maria Magdalena), Robbert Rodenburg (ongelovige Tomas), Victor Löw (Pilatus) en Anita Witzier (verslaggever).

De veertiende editie van The Passion wordt op 28 maart, Witte Donderdag, live vanuit Zeist uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO 1.