OM eist 14 jaar cel voor wurgen vrouw centrum Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Amsterdam veertien jaar cel geëist tegen de 54-jarige Sebastiaan M., voor het doden van zijn vriendin Jane Johnsen (65) en het verbergen van haar lichaam. Het slachtoffer, een Amerikaanse, werd in de nazomer van 2022 wekenlang vermist. Haar lichaam werd uiteindelijk ontdekt door een politiehond in Johnsens woning in hartje Amsterdam, verstopt in een kist, gewikkeld in handdoeken en een plastic zeil. M. ontkent dat hij de vrouw heeft gedood.

De verdachte heeft sterk uiteenlopende verklaringen afgelegd. De waarheid is volgens hem dat hij Johnsen bij thuiskomst dood onder aan een trap in de bovenwoning heeft aangetroffen.

Angst heeft hem ervan weerhouden vervolgens de hulpdiensten te bellen, verklaarde hij ter zitting, onder meer omdat zich in de woning een voormalige wietkwekerij bevond en hij weinig op had met politie en justitie. Hij zou geruime tijd naast het lichaam hebben gewaakt, terwijl hij onder invloed van drank en drugs plannen maakte om zichzelf van het leven te beroven. Na verloop van tijd verpakte hij het lichaam en stopte het in de kist. Bij ontdekking verkeerde het in verregaande staat van ontbinding.

Volgens de officier van justitie heeft M. gelogen en “geen enkele verantwoordelijkheid genomen” voor zijn daden.

De rechtbank doet uitspraak op 11 april.