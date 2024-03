Promes in Dubai aangehouden, Nederland vraagt om uitlevering

Quincy Promes is aangehouden in Dubai, meldt het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Nederland zal om uitlevering van de 32-jarige voetballer vragen. Promes is in Nederland twee keer veroordeeld door de rechter. Hij kreeg vorige maand zes jaar gevangenisstraf opgelegd voor cocaïnehandel, vorig jaar kreeg hij al anderhalf jaar cel voor een steekpartij in Abcoude. De oud-Ajacied werd onlangs in Dubai aangehouden voor “een lokale overtreding”, toen hij daar met zijn Russische club Spartak Moskou op trainingskamp was.

Het OM zegt dat de aanhouding plaatsvond op basis van een zogeheten Red Notice, een internationaal opsporings- en aanhoudingsverzoek. Meer informatie zegt justitie niet te kunnen geven om het onderzoek niet te verstoren. Wel zou Promes “volgens diverse media in alle luxe in Dubai verblijven”, aldus het OM. Hij kon worden aangehouden “na een constructieve samenwerking tussen de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland”.

Nederland heeft sinds augustus 2021 een uitleveringsverdrag met de VAE, waar Dubai onderdeel van is. Dat verdrag maakt uitlevering mogelijk van mensen die worden gezocht omdat ze strafrechtelijk worden vervolgd of een gevangenisstraf moeten uitzitten na een onherroepelijk vonnis.