Rotterdam positief over terugkeer Dance Parade in de stad

Als het aan het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders ligt, kan de Dance Parade terugkeren in de straten van de stad. Op verzoek van de gemeenteraad is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het massa-evenement. De uitkomst van dat onderzoek is positief, schrijven B en W aan de gemeenteraad.

“De mogelijkheden voor een veilige en verantwoorde terugkeer van een Dance Parade zijn zorgvuldig onderzocht”, schrijft het college. Het bureau dat onderzoek deed naar de haalbaarheid kwam tot een positieve conclusie, onder meer door navraag bij de organisatoren van vergelijkbare grootschalige dance-evenementen in het buitenland.

Of het evenement ook echt terugkomt, hangt af van de organisatoren. Zij moeten een sluitend plan indienen bij Rotterdam Festivals, de overkoepelende organisatie van grote evenementen in de stad.

Massa-evenementen

Het jaarlijkse dansfestijn, dat honderdduizenden bezoekers trok, werd tussen 1997 en 2010 gehouden. Door onder meer het aangescherpte evenementenbeleid in de stad kon de Parade door de stad, met trucks waarvanaf de muziek door dj’s werd gedraaid, niet meer worden georganiseerd. Destijds was het het grootste dance-evenement van de Benelux.

De eisen voor dit soort massa-evenementen werden aangescherpt na de strandrellen in 2009 Hoek van Holland. Een strandfeest liep daar toen compleet uit de hand. Relschoppers dreven agenten in het nauw. Die moesten tientallen kogels afvuren om zichzelf te verdedigen, waarbij een 19-jarige man om het leven kwam. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ging het om zo’n tweehonderd tot driehonderd hooligans die zich daar hadden misdragen.