Rutte had ‘zeer nuttig’ gesprek om positie Netanyahu te begrijpen

Demissionair premier Mark Rutte heeft woensdag in Jeruzalem gesproken met Benjamin Netanyahu, de premier van Israël. Dat gesprek was “zeer nuttig”, om de positie van Israël beter te begrijpen, zei Rutte achteraf. Het ging ook over de humanitaire situatie in Gaza, en over kolonistengeweld op de Westelijke Jordaanoever dat “oogluikend lijkt te worden toegestaan”.

Later op woensdag ontmoet Rutte de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi in Caïro. Dat bezoek was al langer gepland, maar een “pre-bezoek” in Jeruzalem zou daarbij helpen. Onderhandelingen over een gevechtspauze in Gaza verlopen “moeizaam”, zei hij. “De gesprekken vandaag hielpen enorm om beter te snappen waar aan de Israëlische kant de zorgen zitten.”

Wat er precies is verduidelijkt, liet Rutte niet los. “Want dat zijn dingen die heel vertrouwelijk zijn. Boodschappen die wellicht kunnen helpen in zo’n gesprek vanmiddag. Maar het hielp enorm.”

Als het gaat om een dreigend grondoffensief in Rafah in het zuiden van de Gazastrook ziet Rutte weinig beweging bij Netanyahu. “Hij blijft herhalen: we gaan het doen.” Samen met andere landen zegt Rutte druk te blijven zetten op Israël om toch van zo’n offensief af te zien. “Dat is echt een humanitaire ramp in the making.”