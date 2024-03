Rutte opnieuw in Israël voor overleg met Netanyahu over Gaza

Opnieuw gaat premier Mark Rutte naar Israël om te overleggen over de oorlog in Gaza. Hij zal bij premier Benjamin Netanyahu pleiten voor ongehinderde toegang van humanitaire hulp tot de kuststrook waar meer dan 2 miljoen Palestijnen zitten opgesloten. Volgens de VN is het gebied een stap verwijderd van een hongersnood.

Verder zal Rutte aandringen op een onmiddellijke gevechtspauze. Het demissionaire kabinet keert zich tegen een gepland grootschalig militair offensief van Israël in Rafah waar 1,5 miljoen Palestijnen verblijven. Als Netanyahu dat plan doorzet, zal dat politieke gevolgen hebben, waarschuwde minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) een dag voor het bezoek in de Tweede Kamer.

Het is de vierde keer dat Rutte naar Israël gaat sinds de oorlog begon op 7 oktober. Toen vielen strijders van Hamas Israël aan en doodden meer dan 1200 mensen. Bij de strijd van Israël tegen Hamas zijn inmiddels al meer dan 30.000 Palestijnen omgekomen. Een groot deel van Gaza is verwoest. Vorige maand was Rutte voor het laatst in Israël.

Daarna reist Rutte door naar Egypte voor overleg met president Abdel Fatah al-Sisi. De ontmoeting gaat onder meer over samenwerking op gebied van migratie en groene waterstof.