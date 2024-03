Uitstoot daalde vorig jaar verder, maar minder scherp dan in 2022

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 6 procent afgenomen, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De afname komt vooral doordat minder steenkool en aardgas zijn verstookt om elektriciteit op te wekken. De daling is minder sterk dan in 2022. Toen nam de uitstoot af met 9 procent.

Ook toen was sterk verminderd gasgebruik na de Russische invasie van Oekraïne een belangrijke factor. Daarnaast wordt een steeds groter deel van de stroom opgewekt met windmolens en zonnepanelen.

Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van CO2 en andere gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde inmiddels met 34 procent gedaald. In 2030 moet dat 55 procent zijn, zo is vastgelegd in de klimaatwet. Dat doel zou gehaald kunnen worden, maar dat is wel onzeker, liet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zien in eerder onderzoek.

Huishoudens en bedrijven zetten hun besparingen op aardgasgebruik vorig jaar door. In de ‘gebouwde omgeving’, zoals het CBS dat noemt, daalde de uitstoot met 10 procent. Ook de industrie stootte minder broeikasgassen uit, maar daar was de afname minder sterk: 3 procent. Volgens de jaarlijkse cijfers verbrandden industriële bedrijven vooral een stuk minder steenkool. Daar staat tegenover dat ze juist meer aardolie en aanverwante producten gingen gebruiken.

De uitstoot van het verkeer en de landbouw ging in 2023 iets omhoog, beide met 2 procent. Een verklaring daarvoor is volgens het CBS dat tuinders hun kassen weer meer gingen verwarmen. Dat doen ze met gas. Aan andere vormen van uitstoot, zoals het methaangas dat koeien en ander vee produceren, veranderde weinig.