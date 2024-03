PVV-leider Geert Wilders ziet af van het premierschap omdat niet alle partijen waarmee over een nieuw kabinet wordt gesproken dat steunen, schrijft hij op het sociale medium X. “De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie. Ik hou van NL.” De PVV is de grootste partij en onderhandelt met VVD, NSC en BBB over de vorming van een nieuw kabinet.

Wilders benadrukt dat hij een rechts kabinet wil. “Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1.”