Wilders geen premier, leiders vier partijen blijven in Kamer

Geert Wilders van de PVV wordt niet de premier van een nieuw rechts kabinet, zeggen ingewijden. Het is de bedoeling dat de fractieleiders van PVV, VVD, NSC en BBB die praten over een nieuw kabinet in de Tweede Kamer blijven.

Het zou betekenen dat de leider van de grootste partij in de Kamer niet de premier wordt. Dat gebeurde voor het laatst begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Het is een grote tegenvaller voor Wilders, die steeds heeft aangegeven heel graag premier te willen worden.

De vier partijen willen gaan onderhandelen over de vorming van een extraparlementair kabinet met een beknopt regeerakkoord. Daarmee wordt de afstand tussen kabinet en Kamer groter, een grote wens van NSC. De bedoeling is wel dat alle partijen ministers kunnen aandragen. Informateur Kim Putters komt donderdag met zijn eindverslag over de gesprekken.

Wilders zei de afgelopen tijd steeds dat hij bereid is om in welke vorm dan ook mee te regeren. Op de vraag of hij bereid was om premier te worden, zei Wilders vorige maand in een debat over de formatie nog: “Zeker, ik kan niet wachten.”

Putters kreeg een maand geleden juist de taak om te kijken naar de vorm die een eventueel kabinet zou kunnen aannemen. Na een eerdere overlegronde werd immers duidelijk dat een meerderheidskabinet met deze vier partijen er wat NSC-voorman Pieter Omtzigt betreft niet in zit.

Recent zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz haar eis om alleen gedoogsteun te willen verlenen los te laten, maar ze zag dan wel samenwerking in een extraparlementair kabinet voor zich. Volgens bronnen gaan PVV, VVD, NSC en BBB over die vorm dan ook onderhandelen in de nieuwe ronde.