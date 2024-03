29 agenten gewond bij rellen Eritrees feest Den Haag

Bij de rellen rond een Eritrees feest in Den Haag vorige maand zijn 29 agenten gewond geraakt. Dat heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen donderdag gezegd in een vergadering van de gemeenteraad. Eerder was sprake van vijftien gewonde agenten.

Het is niet duidelijk waardoor het aantal nu is opgelopen. Van Zanen zegt dat hij eind maart een bezoek brengt aan de agenten om ze een hart onder de riem te steken. De meeste gewonde agenten zijn volgens hem inmiddels weer aan het werk.

Een Eritrees nieuwjaarsfeest in een zalencentrum aan de Fruitweg in Den Haag werd op 17 februari belaagd door honderden tegenstanders van het bewind in het Afrikaanse land. Ze hadden volgens de gemeente honkbalknuppels en hockeysticks bij zich en probeerden het gebouw binnen te dringen. Ze bekogelden agenten met stenen en vuurwerk, trokken verkeersborden uit de stoep en belaagden journalisten. Twee politievoertuigen en een toerbus gingen in vlammen op. Zeker zestien mensen zijn opgepakt.