Drie aanhoudingen na nieuwe explosie bij huis in Schoonoord

Bij een woning aan de Brugstraat in het Drentse Schoonoord is in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.00 uur brand ontstaan na een ontploffing. De brandweer rukte uit om het vuur te blussen. Drie verdachten zijn aangehouden, meldt de politie.

Een van hen werd rond 03.30 uur gearresteerd in de omgeving van het huis waar in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.10 uur ook al een explosie was. De twee anderen zijn een uur later aangehouden in een auto op de A28, ter hoogte van Harderwijk.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.