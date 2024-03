Handelsmissie Vietnam gaat door ondanks uitstellen staatsbezoek

De handelsmissie voor Nederlandse bedrijven naar Vietnam volgende week gaat door, hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Eerder op donderdag liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat de geplande reis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar het Aziatische land niet doorgaat.

Het staatsbezoek is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst op verzoek van de Vietnamese autoriteiten om “binnenlandse omstandigheden” uitgesteld. Het is niet duidelijk wat die omstandigheden zijn. Door het afgelasten van het staatsbezoek was onduidelijk of de economische missie in het kielzog van het koningspaar wel zou doorgaan.

Die missie is voor bedrijven uit de land- en tuinbouw, de logistiek en de watersector. De demissionaire ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) leiden het handelsbezoek.