IND begint met verbouwing aanmeldcentrum Ter Apel

Immigratiedienst IND is begonnen met een verbouwing van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om groot onderhoud en aanpassingen die het asielproces moeten ondersteunen. De werkzaamheden duren tot 2026.

Tijdens de verbouwing gaat de opvang van asielzoekers gewoon door. De IND zegt uitgebreide maatregelen te hebben genomen om de overlast van de verbouwing te minimaliseren en ervoor te zorgen dat mensen die bij het aanmeldcentrum aankomen, daar zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Volgens regionale omroep RTV Noord is de hoofdpoort van het aanmeldcentrum inmiddels afgesloten. Daar wordt gewerkt aan een betere afscheiding tussen auto’s en asielzoekers, die de nieuwe poort veiliger moet maken. De nieuwe poort is over zeven weken klaar. Tot die tijd moeten asielzoekers zich melden bij een andere tijdelijke ingang.

Het groot onderhoud bestaat verder uit een uitgebreide renovatie van de kantoren van de IND. Wanden, deuren, plafonds en puien worden vervangen en ook worden verschillende installaties aangepast. Op het buitenterrein van het aanmeldcentrum komen meer parkeerplekken.

Volgens de IND is het aanmeldcentrum in 2026 dan niet alleen onderhoudsarmer en duurzamer. Het terrein waarop de gebouwen staan wordt natuur-inclusief ingericht, bijvoorbeeld met maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Van de rechter mag het maximumaantal mensen dat daar overnacht niet meer boven de 2000 komen, maar dat aantal is sinds die uitspraak al enkele malen overschreden. Voor elke keer dat dat gebeurt, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar het centrum onder valt.