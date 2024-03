Informateur Putters biedt Tweede Kamer eindverslag aan

Informateur Kim Putters presenteert zijn eindverslag aan de Kamer. Belangrijke conclusies daarvan zijn al uitgelekt. Hij zal adviseren in een volgende fase te kijken naar een extraparlementair kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB.

Zo’n bijzondere kabinet zal niet geleid worden door de leider van de grootste partij, Geert Wilders van de PVV. Die gaf woensdag toe dat de andere partijen waarmee hij onderhandelt als eis hebben gesteld dat hij geen premier wordt.

Bij een extraparlementair kabinet is de afstand tussen kabinet en Kamer groter. Vooral de NSC pleit voor deze variant. Er zal een beknopt regeerprogramma komen. De bedoeling is wel dat alle vier partijen ministers kunnen aandragen. De fractieleiders blijven in de Kamer.

Putters bereikte deze week een doorbraak in de onderhandelingen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst maandag en dinsdag met Geert Wilders, Dilan Yeşilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC) en Caroline van der Plas (BBB) op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum.

Donderdagochtend komen de vier partijleiders nog een keer langs bij Putters. Daarna biedt de informateur aan het eind van de middag zijn eindverslag aan de Tweede Kamer aan. Volgende week woensdag debatteert de Kamer dan over het verslag.

Het zullen nog lastige onderhandelingen worden over de vorming van een kabinet, want de partijen hebben grote meningsverschillen over zaken als financiën, klimaat, EU en Oekraïne. Dat werd woensdagavond nog weer eens duidelijk toen bij een fel debat over aanschaf van nieuwe onderzeeboten PVV en BBB tegenover VVD en NSC stonden.