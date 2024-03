Kamermeerderheid steunt extra verhoging minimumloon

De extra stijging van het wettelijk minimumloon halverwege dit jaar kan ook in de nieuwe Tweede Kamer rekenen op een meerderheid. De PVV is voor, in tegenstelling tot een aantal partijen waarmee de partij van Geert Wilders onderhandelt over een nieuw kabinet. Kamerlid Léon de Jong noemt het wetsvoorstel “hard nodig”.

De oude Kamer stemde afgelopen najaar in met een voorstel om een aantal belastingen voor bedrijven te verhogen, om zo ruimte te maken om per 1 juli het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met een extra 1,2 procent te verhogen. De maatregel moet helpen voorkomen dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar ook uitkeringsgerechtigden, erop achteruit gaan.

De extra verhoging moet nog wel wettelijk worden vastgelegd. Daarover debatteert donderdag de nieuwe Tweede Kamer, waarin de politieke verhoudingen flink zijn opgeschud. Onduidelijk was vooraf hoe de partijen die sinds de verkiezingen in gesprek zijn over de vorming van een nieuw kabinet, zich in dat debat zouden opstellen.