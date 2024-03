Onderhandelaars moeten snel tot regeerakkoord komen, zegt CNV

De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet moeten nu doorgaan en snel tot een regeerakkoord komen, zegt CNV over het eindverslag van informateur Kim Putters dat later donderdag verschijnt. De vakbond laat weten blij te zijn dat er met het rapport “eindelijk een doorbraak is” in het vormen van een nieuw kabinet.

Putters komt in de middag met zijn eindverslag, maar de belangrijkste passages daarvan zijn al bekend. Zo zal hij adviseren te kijken naar het vormen van een extraparlementair kabinet van de onderhandelende partijen PVV, VVD, NSC en BBB. Bij zo’n kabinet is de afstand tussen het kabinet en de Tweede Kamer groter. Ook komt er geen uitgebreid regeerakkoord, maar een beknopte versie. Verder wordt Geert Wilders geen premier, de fractievoorzitters blijven in de Tweede Kamer.

Volgens CNV kampt Nederland met veel problemen. “Hoge inflatie, armoede onder werkenden, veel mensen met een onzeker contract, de nasleep van de toeslagenaffaire.” Deze problemen vragen volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin om “een daadkrachtig kabinet dat snel met oplossingen komt”. Het aanpakken van de problemen op de arbeidsmarkt en het uitvoeren van het pensioenakkoord zijn voor CNV het belangrijkst, meldt de bond verder.