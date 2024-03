Oxfam aan onderhandelende partijen: respecteer verdragen

Oxfam Novib roept de partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet op zich koste wat kost aan internationale verdragen en afspraken te houden. Volgens de hulporganisatie zou Nederland internationaal “een flater” slaan door zich terug te trekken uit bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs of door de hulp aan Oekraïne stop te zetten.

Volgens Oxfam Novib heeft Nederland tot nu toe altijd een “constructieve en actieve” rol gespeeld in internationale zaken als het klimaat, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking en willen de meeste partijen aan de onderhandelingstafel dat ook zo houden. Wel heeft de PVV stevige bedenkingen over bijvoorbeeld ontwikkelingshulp, klimaatafspraken en geld voor de Europese Unie.

Oxfam Novib zegt hoop te hebben dat de andere partijen in de verdere onderhandelingen “voet bij stuk” zullen houden op deze onderwerpen. “Maar of dat gaat gebeuren is spannend, dat is nog geen gelopen race”, zegt een beleidsmedewerker van de hulporganisatie. “Drie van de vier partijen lijken op basis van hun programma in ieder geval het nut in te zien van internationale afspraken.”

Het eventueel opzeggen van internationale afspraken en verdragen noemt Oxfam Novib “vreselijk”. “Dat staat pal tegenover waar wij voor staan”, aldus de beleidsmedewerker. “Als we dan als Nederland relaties tussen andere landen willen verbeteren, valt onze geloofwaardigheid weg. Dan komen we nergens meer binnen.”

Informateur Kim Putters maakt later op donderdag zijn eindverslag bekend over een nieuw te vormen kabinet. Eerder lekte al uit dat Putters gaat adviseren dat VVD, PVV, BBB en NSC verder onderhandelen over een extraparlementair kabinet. PVV-leider Geert Wilders zal daar in ieder geval niet aan het hoofd van staan, maakte hij woensdag zelf bekend.