Zes jaar cel en tbs voor doodrijden koppel in Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft de 37-jarige Mark G., die op 2 september vorig jaar een 79-jarige man en zijn 74-jarige vriendin doodreed op de Maasboulevard in Rotterdam tijdens de Wereldhavendagen, donderdag zes jaar cel opgelegd en tbs met dwangverpleging. Ook mag hij tien jaar niet meer rijden. De rechter sprak van “roekeloos rijgedrag”.

De man en vrouw werden die avond doodgereden toen zij bij groen licht overstaken en op weg waren naar de vuurwerkshow. Het koppel overleed ter plekke. G., die uit Rotterdam komt, ging er na de aanrijding vandoor. Hij wordt daarom niet alleen veroordeeld voor doodslag, maar ook voor het verlaten van de plaats van het ongeval. Een dag later meldde hij zich bij de politie. In eerdere zittingen gaf hij aan “veel spijt” te hebben.

G. had die dag van de aanrijding geblowd en “scheurde” volgens de rechter “stomdronken” door de stad. Hij negeerde rode verkeerslichten, reed 80 tot 100 kilometer binnen de bebouwde kom en op de oversteekplaats waar het ongeval gebeurde, had hij een snelheid van 111 kilometer per uur, waar 50 kilometer was toegestaan. “De man heeft de nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht”, zo stelde de rechter.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging, maar de straf is “iets lager uitgevallen” omdat de rechtbank verwacht dat de man “nog langdurig in de tbs-kliniek zal moeten verblijven”.