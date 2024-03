Zeven verdachten Mallorcazaak horen straffen in hoger beroep

Het gerechtshof in Leeuwarden doet donderdagmiddag uitspraak in de Mallorcazaak. De zaak met zeven verdachten uit Hilversum gaat over extreem uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca, waardoor Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen overleed.

Heuvelman werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal en bezweek vier dagen later in het ziekenhuis aan de gevolgen van hersenletsel. Ook zijn vrienden zijn mishandeld, evenals mannen uit een andere vriendengroep.

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep celstraffen tot tien jaar geëist. Hoofdverdachte Sanil B. (22) hoorde de hoogste straf tegen zich eisen voor doodslag en twee pogingen daartoe. Hij is de enige van de voormalige vriendengroep die nog vastzit. Op zijn schoen is een DNA-spoor van Carlo gevonden. De rechtbank legde hem in 2022 een gevangenisstraf van zeven jaar op, na een strafeis van tien jaar. Ook bij het hof bleef hij ontkennen. “Ik heb nul komma nul te maken met de dood van Carlo”, zei hij.

De rechtbank concludeerde dat B. Heuvelman heeft gedood “met een of meer anderen”, maar de rechtszaak maakte niet duidelijk wie dat is geweest. Medeverdachten Mees T. (20) en Hein B. (20) werden vrijgesproken van doodslag. Zij kregen 2,5 jaar cel opgelegd voor hun betrokkenheid bij andere vechtpartijen. In hoger beroep bleek dat het OM ze niet langer verantwoordelijk houdt voor de dood van Carlo. Hein en Mees passen volgens de aanklagers niet in het signalement van de belangrijkste ooggetuige.

Mees T. is volgens het OM wel schuldig aan openlijk geweld en een poging tot zware mishandeling van Carlo’s vriend. Tegen hem is een celstraf van twee jaar, waarvan 350 dagen voorwaardelijk geëist. Tegen Hein B. (20) is anderhalf jaar cel geëist, waarvan 208 dagen voorwaardelijk, voor openlijk geweld en een poging tot doodslag op een vriend van Carlo.