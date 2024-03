Zorginstituut wil oefentherapie bij ernstige reuma in basispakket

Zorginstituut Nederland adviseert om het basispakket van de zorgverzekering uit te breiden met langdurige oefentherapie voor patiënten met ernstige reumatoïde artritis (RA). De overheidsinstelling speelt een belangrijke rol bij de samenstelling van het basispakket. Haar adviezen aan de minister van Volksgezondheid wegen zwaar.

Uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijkt dat patiënten veel baat hebben bij langdurige oefentherapie. Volgens de onderzoekers zorgen de oefensessies met een gespecialiseerde oefen- of fysiotherapeut voor “aanzienlijke verbeteringen in het dagelijks functioneren”. Het helpt patiënten bijvoorbeeld beter te lopen. Tussen de 3750 en 4500 patiënten komen in aanmerking voor deze langdurig vergoede therapie.

Patiëntenorganisatie ReumaNederland noemt de geadviseerde vergoedingen “een heel belangrijke stap vooruit in de behandelmogelijkheden voor deze groep zeer kwetsbare patiënten”.

Als de minister het advies overneemt, gaat de vergoeding volgens het Zorginstituut waarschijnlijk in per 1 januari 2025.