De Jonge: schandalig dat wethouder is geslagen bij debat

Het is schandalig en ontoelaatbaar dat de Haagse wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren) is geslagen door een boze ondernemer, vindt demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken). Dat gebeurde donderdag in de marge van een raadsvergadering over het beleid rond strandhuisjes. “Een debat voer je met woorden, niet met de vuist”, zegt de minister op het sociale medium X.

Politici zoals wethouders steken volgens De Jonge hun nek uit voor de democratie en moeten dat “zonder vrees voor hun veiligheid kunnen doen”.

Barker maakte donderdag tijdens de raadsvergadering melding van het incident. Volgens de Haagse burgemeester Jan van Zanen zijn enkele mensen hier getuige van geweest. De ondernemer die de klap zou hebben uitgedeeld is daarna verzocht om de zaal te verlaten en heeft dat ook gedaan.