Hogescholen gaan instroom buitenlandse studenten in hand houden

De Vereniging Hogescholen neemt alvast actie om de instroom van internationale studenten ook in de toekomst binnen de perken te houden. “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen”, zegt voorzitter Maurice Limmen op de site van de club. Zo is er inmiddels sprake van maximering van de aantallen studenten voor bepaalde opleidingen.

Buitenlandse studenten blijven welkom, want ze kunnen soms goed van pas komen. “In een aantal sectoren en in veel regio’s is er een specifieke behoefte aan talent om bijvoorbeeld tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Op deze manier kunnen internationale studenten de Nederlandse economie en de maatschappij van nut zijn”, aldus de vereniging.

Hogescholen willen de bijdrage van afgestudeerde buitenlandse studenten aan de arbeidsmarkt ook nog verder vergroten door bijvoorbeeld extra taaltrainingen aan te bieden. Ze gaan intussen ook verder, samen met gemeenten en studentenhuisvesters, actief op zoek naar oplossingen voor huisvestingsproblemen die mede ontstaan door de instroom van internationale studenten.

De plannen van de hogescholen voor onder meer maximering houden verband met het wetsvoorstel internationalisering in balans (WIB), waarmee het kabinet voordelen van internationalisering wil versterken en nadelen hoopt te beperken. De problemen zitten echter niet zozeer bij het hbo: “Het aandeel Nederlandse studenten bachelor in het hbo is groter dan 90 procent”, meldt de vereniging.

Er is al jaren discussie over de aantallen buitenlandse studenten in ons land: de collegezalen zouden uitpuilen, de docenten zouden het te druk hebben, er zijn niet genoeg studentenkamers en de Nederlandse taal lijkt af en toe in de verdrukking te komen.