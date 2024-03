In groot deel Zuid-Holland te weinig woningen voor sociale huur

Bijna driekwart van de gemeenten in Zuid-Holland heeft niet genoeg sociale huurwoningen. Slechts vijftien van de vijftig gemeenten voldoen aan de eis dat minimaal 30 procent van de woningen voor de sociale huur moet zijn. Gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA) heeft op verzoek van Provinciale Staten een overzicht hiervan opgesteld.

Uit de cijfers waarop de provincie zich baseert, blijkt dat in 35 gemeenten minder dan 30 procent van de woningen die in bezit zijn van corporaties voor de sociale huur is. In de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland haalt geen enkele gemeente het landelijke streven. De regio Rotterdam voldoet daar wel aan, met Vlaardingen (40 procent) en de stad Rotterdam (39 procent) als uitschieters.

Woningbouw en dan met name de realisatie van betaalbare woningen zorgt voor de nodige spanningen in de Zuid-Hollandse politiek. Binnen de coalitie, bestaande uit GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA, bestaat onenigheid over hoeveel van de nieuwe woningen voor de sociale huur moet zijn.

Vorig jaar schreven ze in hun coalitieakkoord 40 procent op, wel met de toevoeging dat dit “met name” geldt voor gemeenten die achterlopen bij de landelijke eis. De coalitiepartijen willen bouwplannen hierop beoordelen.

GroenLinks-PvdA houdt stevig vast aan die 40 procent, maar met name de VVD en ook BBB krabbelen terug. Ze willen niet te veel beperkingen opleggen en vooral de realisatie van woningen stimuleren. “Ergens zit een verschil van inzicht in het coalitieakkoord”, zei BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer deze week tijdens een commissievergadering.

Het ging daarin vaak over de kritische brief die demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vorige week naar Zuid-Holland stuurde. De Jonge schrijft daarin dat de ’40 procent-eis’ averechts werkt en dat bouwprojecten daardoor niet van de grond komen. Hij wil dat de provincie de landelijke afspraak van 30 procent volgt.

Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken dat er tussen 2022 en 2030 ruim 235.000 huizen bij komen om de woningnood aan te pakken. Meer dan de helft van de huishoudens in de meest bevolkte provincie (3,8 miljoen inwoners) komt in aanmerking voor een sociale huurwoning.