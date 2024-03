Kapotte pompinstallatie Eindhoven weggehaald, gas stroomt weer

De kapotte pompinstallatie waardoor een gasleiding in Eindhoven dreigde te verzakken, is vrijdag verwijderd. Dat laat een woordvoerder van Waterschap De Dommel weten. De leiding aan de Professor Holstlaan ligt stabiel en er kan weer gas doorheen stromen, meldt het waterschap.

Woensdagochtend ontstonden er problemen door de kapotte pompinstallatie in het zuiden van de Brabantse stad, die daar tijdelijk was neergezet voor rioolwerkzaamheden. De pompinstallatie verzakte en ging lekken, waardoor de grond onder de gasleiding wegspoelde. De leiding dreigde daardoor te buigen en te breken. Daarop werd de gasleiding afgesloten en het gas dat er nog in zat werd afgefakkeld. Om veiligheidsredenen waren de wegen A2 en N2 tot woensdagavond deels afgesloten.

Het waterschap onderzoekt nog hoe de pompinstallatie kon verzakken. Na het weekend vergadert het waterschap verder over de situatie. “Natuurlijk blijven we ook tijdens het weekend de boel monitoren”, aldus de woordvoerder.