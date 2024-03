Nog geen aangifte Haagse wethouder tegen boze ondernemer

De Haagse wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren) die donderdagavond werd geslagen door een boze ondernemer heeft nog geen aangifte gegaan bij de politie, laat zijn woordvoerder vrijdag weten. Of hij dat nog gaat doen, is nog onzeker. Mogelijk hangt dit af van een onderzoek dat momenteel gedaan wordt naar het incident door de gemeente, zegt hij.

Het voorval gebeurde rond een vergadering van de gemeenteraad over het strandhuisjesbeleid in de Hofstad. Het is niet bekend of dat onderwerp ook de aanleiding was voor de botsing. Kort nadat het was gebeurd, liet Barker weten van slag te zijn door de gebeurtenis. “Dat is niet fijn. Daarom heb ik wat moeite met de beantwoording, maar ik heb mijn best gedaan”, zei Barker tijdens de vergadering.

De woordvoerder van Barker zegt dat de griffie onderzoekt wat er precies is gebeurd, onder meer door te praten met getuigen. De verwachting is dat de uitkomst daarvan binnen “afzienbare tijd, dagen” bekend zal zijn. Het is ook mogelijk dat Barker de uitkomst niet afwacht en toch al eerder aangifte gaat doen, maar daarover is nog geen besluit genomen.

Donderdagavond zei burgemeester Jan van Zanen kort na het incident dat de ondernemer verzocht was de zaal te verlaten en dat hij dit ook had gedaan. De Telegraaf meldt dat de ondernemer vrijdag heeft gezegd spijt te hebben van het voorval. “Ik vind het heel vervelend en heb spijt van de situatie”, zegt hij tegen de krant. Hij zou met een bos bloemen naar het Haagse stadhuis zijn gegaan om die aan Barker te geven. Verder zei hij ook dat hij de wethouder enkel een hand en een schouderklop wilde geven.

De woordvoerder van Barker zegt het gehoord te hebben van de bloemen, maar vertelt dat de ondernemer deze niet heeft kunnen overhandigen aan de wethouder. Over de schouderklop zegt hij: “Dat is zijn verhaal. Wij doen ons verhaal. Je blijft met je handen van een bestuurder af”, aldus de woordvoerder, die zegt dat er wel degelijk sprake was van een klap tegen de schouder.

Of Barker een eventuele aangifte actief gaat communiceren, is ook nog onbekend. Vrijdag is hij nog steeds geschrokken van het voorval. Op X kreeg hij vrijdag bijval van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) die het “schandalig en ontoelaatbaar” noemde.