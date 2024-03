Ouders slachtoffers ‘bangalijst’ Utrecht gaan aangifte doen

De ouders van de studentes die worden genoemd op een zogeheten bangalijst van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) gaan aangifte doen. Dat laat advocate Ina Brouwer vrijdagavond namens de ouders weten in een verklaring.

“Onze dochters staan met naam, adres, telefoonnummer op de weerzinwekkende bangalijst ‘Grietenpresentatie jaartje 23’ van leden van het Utrechts Studenten Corps die gisteren duizenden malen online is rondgestuurd, met onder andere als gevolg nog meer aanstootgevende berichten aan hun adres”, staat in de verklaring. Volgens de ouders zijn de psychologische en sociale gevolgen voor hun dochters enorm. “Op een leeftijd waarop je moet kunnen genieten van je studentenleven word je geframed als een walgelijk, weerloos, seksueel object door, nota bene, je eigen medestudenten en mede-corpsleden!”.

De ouders eisen dat de Universiteit Utrecht en studentenverenigingen maatregelen nemen “op straffe van een dwangsom die meteen wordt uitgedeeld aan verantwoordelijke personen en verwijdering uit de studentenhuizen”.

“Wij hebben deskundige advocaten ingeschakeld die samen met ons een heel actieplan zullen opstellen en uitvoeren. Daarbij zal het onder andere – maar niet alleen- gaan om het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijken, het verwijderen van bangalijsten en het verwijderd houden daarvan, aangifte doen bij de politie en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens”, staat in de verklaring. Volgens de advocate van de ouders willen de dochters uit angst zelf geen aangifte doen.

Het USC maakte vrijdag bekend dat een onbekend aantal leden per direct voor onbepaalde tijd geschorst is. Aanleiding voor de schorsing is een powerpointpresentatie waarin leden van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV “besproken worden op basis van hun uiterlijk”. Het USC liet weten afstand te nemen van de “weerzinwekkende actie”. Het Openbaar Ministerie meldde vrijdag dat het een onderzoek is gestart.