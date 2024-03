RIVM: mazelenuitbraak Eindhoven precies waarvoor we waarschuwden

De mazelenuitbraak in Eindhoven is “precies waar we al eerder voor gewaarschuwd hebben”, zegt een woordvoerder van gezondheidsinstituut RIVM. Het RIVM uitte in de zomer van vorig jaar al zorgen over de dalende vaccinatiegraad in Nederland, omdat het percentage gevaccineerde kinderen binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het tweede jaar op rij was gedaald.

Volgens het RIVM gaat het in Eindhoven om een cluster, er is nog geen sprake van een landelijke uitbraak. “Elke tien tot vijftien jaar komt er wel ergens in Nederland een uitbraak voor, door een lage vaccinatiegraad in een bepaald gebied. Als er dan een ziekte wordt ge├»ntroduceerd, kan een uitbraak gebeuren”, zegt de woordvoerder.

De uitbraak in Eindhoven moet “wel in perspectief worden gezien”, schetst de zegsman. “Zo’n cluster dooft ook weer uit.” Het RIVM volgt het cluster en verwijst verder naar de lokale GGD, dat nu bron- en contactonderzoek doet naar de herkomst van de ziekte. “Er is doorlopend contact met de lokale GGD-afdelingen, dit is waar ze voor zijn”, zegt de woordvoerder. “Die kunnen dit aan en zijn alert op mazelen.”

De vaccinatiegraad van de BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rodehond) lag volgens de cijfers van het RIVM vorig jaar op 89 procent. “De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert over het algemeen een vaccinatiegraad van 95 procent voor voldoende basisimmuniteit”, legt de woordvoerder uit. De woordvoerder kon nog niet direct zeggen of er al contact is geweest met het ministerie van Volksgezondheid over de mazelenuitbraak. “Er zal ongetwijfeld gesproken zijn met iemand, er is namelijk dagelijks contact met VWS. Dat is heel normaal en voor ons heel logisch.”