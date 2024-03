Van der Maat ‘houdt hoofd koel’ bij besluit over onderzeeboten

Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) zegt het “hoofd koel te houden” bij het besluit over de nieuwe onderzeeboten. Het demissionaire kabinet houdt zich volgens hem aan de spelregels die zijn afgesproken. “Daar is hard aan gewerkt”, zei hij voorafgaand aan de ministerraad. De bewindsman benadrukt “zorgvuldig” te werk te gaan bij deze miljardeninvestering. Het kabinet besluit vrijdag over de gunning van de bouw, waarvoor drie werven in de running zijn.

Eerder deze week lekte al uit dat de Franse werf Naval de opdracht zou krijgen. In de Tweede Kamer was meteen verzet tegen het beoogde plan om de Fransen de onderzeeërs te laten bouwen. Ook de Nederlandse werf Damen wilde in samenwerking met het Zweedse Saab de opdracht uitvoeren. De SGP stelde tijdens een debat over de kwestie voor dat een volgend kabinet een besluit zou nemen, maar daar was geen meerderheid voor.

Van der Maat snapt dat “de SGP heel erg geïnteresseerd is in het belang van de Nederlandse industrie. Dat geldt voor ons ook”, zegt hij. Hij wijst erop dat Nederland geen onderwaterschepen kan maken en daarom drie buitenlandse werven zijn gevraagd een offerte te maken. Het kabinet heeft daarbij gekeken naar de kwaliteit van de offertes, wat wordt aangeboden voor welke prijs. Ook is gekeken naar de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw.

Er is veel gelobbyd om de opdracht binnen te halen, zo werd bekend. Ook waren er geluiden over een hack bij Damen om aan geheime bedrijfsinformatie te komen. “Ja, soms dacht ik wel eens van hebben we nou een offerte of een roman uitgevraagd. Er zijn echt enorm veel geruchten. Ik vind het allemaal heel schitterend om te lezen. Maar ik hou mijn hoofd koel.”