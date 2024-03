Vertrouwenspersonen voor bewindslieden met integriteitsvragen

Het kabinet heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld voor ministers en staatssecretarissen. Bij integriteitsvragen waar de bewindspersonen in hun werk tegenaan lopen, kunnen zij terecht bij Winnie Sorgdrager of Jaap de Hoop Scheffer, zo heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) vrijdag bekendgemaakt.

“Het is belangrijk dat bewindspersonen binnen de vertrouwelijkheid van het kabinet dilemma’s kunnen bespreken en van elkaar kunnen leren”, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. “Soms is het ook gewenst om iemand te kunnen raadplegen die met meer afstand kan meedenken over een concrete integriteitsvraag waar een bewindspersoon zich voor gesteld ziet.”

Sorgdrager en De Hoop Scheffer “zijn personen met groot persoonlijk gezag”, vindt De Jonge. Beiden zijn bovendien deskundig en hebben ervaring als minister. Daardoor hebben zij “gevoel voor de politiek-bestuurlijke omgeving waarin bewindspersonen acteren. Tegelijkertijd hebben zij, doordat hun periode als minister al enige tijd geleden is, voldoende distantie tot de huidige politiek.”

Sorgdrager was onder meer minister van Justitie in het kabinet-Kok I, lid van de Eerste Kamer en lid van de Raad van State. Jaap de Hoop Scheffer was onder andere minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkende I en secretaris-generaal van de NAVO. Beiden zijn in 2018 benoemd tot minister van Staat.