Afgelopen nacht explosies op verschillende plekken in het land

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in verschillende plaatsen in Nederland explosies geweest. Dat gebeurde in Almere, Eindhoven, Uithuizen en Zwanenburg.

In Almere liep een sushirestaurant aan de Cinemadreef forse schade op, meldt Omroep Flevoland. Dit gebeurde rond 22.50 uur. In Eindhoven vernielde een ontploffing rond 00.30 uur een voordeur van een woning aan de Anemonestraat.

Rond 04.00 uur beschadigde een explosie aan de Ommelandenweg in het Groningse Uithuizen een woning. Daarna ontstond brand. In Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer ging rond 23.55 uur een explosief af bij een woning aan de Marialaan. Ook hier ontstond brand. De woning raakte behoorlijk beschadigd, meldt de politie zaterdagochtend.

Er zijn geen verdachten opgepakt en bij de explosies vielen geen gewonden.