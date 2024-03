Dode door geweldsincident in Mierlo

Door een geweldsincident in Mierlo (Noord-Brabant) is zaterdag een vrouw voor haar woning op straat overleden. Het incident gebeurde rond 18.00 uur in de Heer van Rodestraat. Een verdachte, vermoedelijk haar partner, is aangehouden meldt de politie. In de woning waren ook kinderen aanwezig, zij raakten lichtgewond en zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Hoeveel kinderen er in de woning waren, wist de politie niet precies. Het is ook onduidelijk of zij allemaal lichtgewond zijn geraakt. Ook is nog onduidelijk of de vrouw in de woning gewond is geraakt, naar buiten is gegaan en daar is overleden, of dat het incident zich buiten afspeelde. De verdachte kon kort na het geweld in de buurt worden opgepakt. De man, vrouw en de kinderen woonden allemaal op hetzelfde adres, aldus een politiewoordvoerder.

Meer details over het slachtoffer en de toedracht heeft de politie nog niet. “Veel is nog onduidelijk. Wij doen ter plaatse onderzoek”, schreef de politie aan het begin van de avond op X.