Een aanhouding bij actie Extinction Rebellion bij Shell Pernis

De toegangswegen naar Shell Pernis zijn sinds het einde van de middag weer vrij na een actie van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die blokkeerden zaterdag een aantal kruispunten en ook een spoor werd geblokkeerd. Volgens een woordvoerder van de groep is een persoon aangehouden.

XR kwam naar eigen zeggen in actie tegen Shell omdat het “nog steeds van plan is om de productie te verhogen en uit te breiden. Tegelijkertijd laat Shell de oude boorplatforms en pijpleidingen in de Noordzee wegroesten”.

De woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb zei dat de actie bij de gemeente was aangemeld. De politie was aanwezig bij het protest. Een woordvoerder zei in de loop van de middag dat de actie wat de politie betreft rustig verliep. De aanhouding was voor vernieling.

Ook in andere landen rond de Noordzee is XR in actie gekomen. Er waren gelijktijdige manifestaties in Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland. De demonstranten keerden zich tegen het toestaan van nieuwe locaties voor olie- en gaswinning op de Noordzee en Waddenzee.