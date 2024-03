Van der Plas hoopt dat er voor de zomer een kabinet is

BBB-leider Caroline van der Plas hoopt dat er voor de zomer een nieuw kabinet is. Ze waarschuwde de leden tijdens de algemene ledenvergadering in Nieuwegein ook alvast voor de compromissen die de BoerBurgerBeweging zal moeten sluiten in de formatie.

“Ik hoop wel voor de zomer dat we een kabinet kunnen formeren en ik heb daar vertrouwen in”, zei Van der Plas die benadrukte “heel constructief” aan de formatietafel te zitten. De PVV, VVD, NSC en BBB praten al een paar maanden over de vorming van een rechtse coalitie.

Deze week kwam het eindverslag van informateur Kim Putters. Die pleit daarin voor een extraparlementair ‘programkabinet’. Woensdag bespreekt de Tweede Kamer het eindverslag. Van der Plas verwacht dat de formatiegesprekken volgende week al verder zullen gaan.

De BBB-leider wil ook dat de formatie lukt, omdat ze nieuwe verkiezingen helemaal niet ziet zitten. Ze zou dat een “enorme flater” vinden en noemde het een “grote schande” als de partijen het daar op aan laten komen. “Dat kun je niet maken.”

Ze zei ook dat de BBB niet alles zal binnen halen wat ze wil, maar “wij geven niet alles weg”. Ze vroeg de leden om begrip voor het feit dat er een middenweg moet worden gezocht. “Er zullen dingen komen waarvan wij als BBB moeten zeggen: hier moeten wij even loslaten.”