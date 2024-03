De dode die zondagochtend ontdekt werd bij een brand in een huis aan de Gruttostraat in Heerenveen is een vrouw, meldt de politie. Het slachtoffer bevond zich in de woning en werd ontdekt door de brandweer bij het bestrijden van de brand.

De politie onderzoekt hoe de vrouw is overleden. Daarnaast wordt samen met de brandweer onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan.