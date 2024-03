Duizenden in rij bij Russische ambassade Den Haag na protestoproep

Duizenden mensen staan zondagmiddag in de rij voor de Russische ambassade in Den Haag. De weduwe van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny had opgeroepen om uit protest op hetzelfde moment om 12.00 uur te gaan stemmen voor de Russische presidentsverkiezingen.

De rij slingert via de Andries Bickerweg, waar de ambassade gevestigd is, loopt door over de Groot Hertoginnelaan die daarop aansluit, via de Carnegielaan en slaat af bij de Buitenrustweg. Nog altijd sluiten mensen zich daar aan. Veel mensen lopen langs de rij om die te filmen, een wandeling van enkele minuten.

In de rij staan veel jongeren, maar ook ouderen en gezinnen met kinderen. Sommigen zijn gekleed in blauw en wit, de kleuren van de Russische oppositie. De politie heeft de straat bij de ambassade afgezet voor verkeer en houdt toezicht.

Naar verwachting zal Poetin (71) de verkiezingen in Rusland gaan winnen. Serieuze tegenstanders van de zittende president zijn opgepakt of uitgesloten van deelname.