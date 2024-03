Duizenden schoentjes op Vredenburg voor omgekomen kinderen Gaza

Op het Vredenburgplein in Utrecht zijn zondag duizenden kinderschoenen neergezet om aandacht te vragen voor de talloze Palestijnse kinderen die de afgelopen vier maanden zijn omgekomen in de Gazastrook. Iedere tien minuten werd een nieuw paar schoentjes neergezet en onderwijl werden de namen van de kinderen voorgelezen. Het hele plein is vol gezet.

Volgens de organisator van de actie, stichting Plant een Olijfboom, zijn Palestijnse kinderen in Gaza niet alleen omgekomen door bombardementen of beschietingen, maar sterven er nu ook kinderen van honger en dorst. Hulpgoederen komen maar mondjesmaat het gebied binnen. “Gemiddeld sterft iedere tien minuten opnieuw een Palestijns kind”, zegt de organisatie. Intussen zouden al 14.000 kinderen in het gebied zijn overleden.

UNICEF meldde vrijdag nog dat het aantal kinderen onder de twee jaar dat in Noord-Gaza lijdt aan acute ondervoeding in een maand tijd is verdubbeld. Ook zegt de VN-organisatie dat 23 kinderen er de afgelopen weken zijn gestorven door ondervoeding en uitdroging.