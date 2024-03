Eerste aflevering EO-serie Joodse Raad trekt 1,4 miljoen kijkers

De eerste aflevering van de EO-dramaserie De Joodse Raad heeft 1,4 miljoen kijkers getrokken. De serie had een marktaandeel van 26 procent. Dat heeft de EO zondag gemeld. Bijna de helft van alle publiek keek ‘uitgesteld’, dus niet lineair op de avond zelf, maar op een later moment via NPO Plus, de streamingdienst van de NPO.

De aftrap van de vijfdelige serie was vorig weekend te zien, de tweede aflevering wordt zondagavond uitgezonden op NPO1.

De Joodse Raad van regisseur Paula van der Oest gaat over het contactorgaan van de Joodse gemeenschap waarmee de nazi’s in de oorlog samenwerkten. De raad probeerde tijd te rekken en de schade te beperken, maar uiteindelijk werden er 105.000 Nederlandse joden gedeporteerd.

De hoofdrollen worden gespeeld door Pierre Bokma, Jack Wouterse, Claire Bender en Malou Gorter. De serie is al in zijn geheel te zien op NPO Plus.