Lange rij bij Russische ambassade Den Haag na oproep tot protest

Bij de Russische ambassade in Den Haag staat rond het middaguur een rij van enkele honderden mensen die wachten om te mogen stemmen voor de presidentsverkiezingen. De rij is honderden meters lang en slingert over de Andries Bickerweg, waar de ambassade gevestigd is, en loopt door over de Groot Hertoginnelaan die daarop aansluit.

De weduwe van de overleden oppositieleider Aleksej Navalny had Russen opgeroepen tot protesten tijdens de stembusgang. Ze riep op massaal om 12.00 uur te gaan stemmen. Navalny had eerder eenzelfde oproep gedaan. De Russische oppositieleider overleed op 16 februari op 47-jarige leeftijd in een strafkamp, onder verdachte omstandigheden.

Bij de ambassade staan ook enkele demonstranten. Een vrouw draagt een bord met de tekst ‘Not this man’ en afbeeldingen van Vladimir Poetin. Naar verwachting zal Poetin (71) de verkiezingen in Rusland gaan winnen. Serieuze tegenstanders van de zittende president zijn opgepakt of uitgesloten van deelname.