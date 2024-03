De politie heeft zaterdagavond een minderjarige jongen uit Emmen aangehouden na een schietincident in het Drentse Klazienaveen. De schietpartij in de Pastoor Jongeriusstraat, was in de buurt van een supermarkt en werd rond 19.00 uur gemeld.

Het is nog niet bekend met wat voor wapen geschoten is en wat er precies gebeurd is. De politie vermoedt dat de toedracht van het incident een langer lopend conflict tussen bekenden is.