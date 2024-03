Motorrijder (29) overleden na aanrijding met auto in Rijsbergen

Een 29-jarige motorrijder uit Breda is in de nacht van zaterdag op zondag overleden in het ziekenhuis nadat hij zwaargewond was geraakt door een aanrijding met een auto. De 33-jarige bestuurder van die auto raakte daarbij ook zwaargewond. Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag op de Bredaseweg in het Brabantse Rijsbergen.

De motorrijder reed in de richting van Breda en botste op de linkerflank van de auto toen die vanaf de parallelweg de hoofdrijbaan opreed. De motorrijder is na het ongeluk op straat gereanimeerd en naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De automobilist uit Rijsbergen is zwaargewond naar een ziekenhuis in Tilburg vervoerd.