Russen stemmen bij ambassade in Den Haag voor president

Russen in Nederland kunnen zondag bij de Russische ambassade in Den Haag stemmen voor de presidentsverkiezingen. Dat kan tussen 08.00 en 18.00 uur. De verkiezingen in Rusland zijn vrijdag begonnen, zondag is de laatste dag dat gestemd kan worden.

De weduwe van de overleden oppositieleider Aleksej Navalny heeft opgeroepen tot protesten tijdens de stembusgang. Ze vraagt Russen massaal op het middaguur te gaan stemmen. Navalny had eerder ook opgeroepen op 17 maart om 12.00 uur te stemmen. Hij overleed op 16 februari op 47-jarige leeftijd in een strafkamp, onder verdachte omstandigheden.

Vladimir Poetin (71) is inmiddels 24 jaar aan de macht en daarmee nu al de langstzittende Russische leider sinds Jozef Stalin. Poetin heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor een ambtstermijn van zes jaar. Hij zal de verkiezingen naar verwachting eenvoudig winnen. Serieuze tegenstanders van Poetin zijn opgepakt of uitgesloten van deelname.