Ter Apel herbergde weer meer dan 2000 asielzoekers

Opnieuw hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel meer dan 2000 mensen de nacht doorgebracht. In de nacht van zaterdag op zondag waren het er 2128, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Een nacht eerder sliepen er 2143 mensen in het centrum.

Het is sinds 22 februari al de elfde keer dat er meer dan 2000 mensen in Ter Apel de nacht hebben doorgebracht. Voor elke nacht dat dat het geval is, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Die stapte onlangs naar de rechter om dat maximum af te dwingen.

In de overlooplocatie in 2e Exloërmond overnachtten 201 asielzoekers, vijf minder dan een nacht eerder.