Bij een steekincident in de Appelsteeg in Alkmaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee personen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden.

De steekpartij vond plaats rond 04.20 uur. Beide gewonde personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en vraagt mensen die iets hebben gezien en/of camerabeelden hebben zich te melden.